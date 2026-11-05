Gonzalo Espinoza recuerda su cruce contra un referente de U. Católica: “Fue fantasmita”

El mediocampista con destacado paso por Universidad de Chile abordó su expulsión en el Clásico Universitario de abril de 2019.

Universidad de Chile tiene un histórico archirrival y su nombre es Universidad Católica. Ambas instituciones tienen la misma raíz y el tiempo las enemistó en el Clásico Universitario. Eso bien lo sabe Gonzalo Espinoza.

El mediocampista conversó con el podcast Metamos Bulla y recordó su expulsión en el duelo contra la UC el 14 abril de 2019 tras agredir a Luciano Aued. Según explicó, hubo un motivo que lo hizo perder la paciencia.

¿Qué pasó? El emblemático volante de la escuadra precordillerana realizó un gesto que lo sacó de sus casillas. No se lo esperaba del zurdo: habían sido compañeros en el pasado.

“Mil maneras de morir. Me acuerdo de (Luciano) Aued, que estábamos jugando contra Universidad Católica… esa expulsión fue algo parecido“, comenzó señalando al programa oficial de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, agregó: “Íbamos perdiendo, pasa por al frente mío y empieza a hacerle así a la gente (levantar los brazos cerca de su cara) con las manos aquí. Le puse el codazo del pueblo“.

Gonzalo Espinoza rememoró su cruce contra Luciano Aued en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Gonzalo Espinoza recuerda cruce en el Clásico Universitario

Sobre la misma línea, el campeón con los azules en 2014 y 2017 reveló qué le dijo a Luciano Aued. Le enrostró que habían compartido camarín en Racing Club de Avellaneda.

“Le dije ‘qué te vienes a cancherear ahora’ si nos conocíamos. Lo conocía de Racing a él. Sí, fue medio fantasmita ahí“, concluyó.