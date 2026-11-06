Colo Colo pide permiso para celebrar la estrella 35: cuándo, a qué hora y dónde sería

Blanco y Negro solicitó los permisos correspondientes para utilizar el Estadio Monumental ante el inminente festejo en la Liga de Primera.

Colo Colo se prepara para visitar a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera. El cuadro albo irá hasta Chillán con una posibilidad latente: alcanzar su estrella número 35.

Por ende, el conjunto popular debe planear los eventuales festejos en caso de coronarse campeón el domingo 8 de noviembre en el Estadio Nelson Oyarzún. ¿Dónde se realizará la celebración?

Según indica el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, la directiva de Blanco y Negro elevó una solicitud para utilizar el Estadio Monumental el lunes 9 de noviembre desde las 19:00 horas.

Es decir, una jornada después del compromiso en territorio chillanejo, en el que el equipo de Fernando Ortiz tiene amplias chances de alzar el trofeo de la categoría de honor.

Cabe consignar que se descartó cualquier tipo de evento el mismo día en que Colo Colo enfrente a Ñublense. La vuelta de los hinchas a Santiago coincidirá con la de los fanáticos de U. de Chile tras recibir a Cobresal en Rancagua.

Colo Colo solicitó permisos para festejar en el Estadio Monumental. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo quiere ser campeón contra Ñublense

Dicho encuentro entre Colo Colo y Ñublense, por la fecha 27 de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 8 de noviembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

En la previa, el elenco de Macul se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 58 puntos. Su más cercano escolta es Universidad de Chile con 48 unidades.