Fernando Ortiz da una importante señal sobre su futuro en Colo Colo: “La prioridad la va a tener…”

En Colo Colo se vive mucha expectación por lo que puede ser esta nueva fecha que se avecina en la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ en caso de vencer a Ñublense de Chillán en el sur del país, se coronarían como los nuevos campeones del torneo nacional.

En esta jornada, el entrenador del ‘Popular’, Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre un importante tema que lo tiene como gran protagonista y es sobre su continuidad en el club, en la que el DT dio una gran señal para poder permanecer en Colo Colo.

“Se lo dije al presidente en enero cuando llegué, le dije que los objetivos eran claros y si lo llegábamos a conseguir, la prioridad la iba a tener Colo Colo. Y yo soy un hombre de palabra y él lo sabe”, partió señalando Ortiz.

Agregando a esto, el ‘Tano’ dejó muy en claro, que mientras en el ‘Cacique’ no se converse sobre su futuro en el club, él no se sentará a conversar con ningún otro equipo, hasta definir lo que será su permanencia o no en Colo Colo.

Ortiz habló fuerte y claro en Colo Colo | Foto: Photosport

”En ese sentido él está tranquilo y yo estoy tranquilo. No me gusta hablar con otros clubes sabiendo que tengo trabajo hoy en día, entonces el día que finalice mi contrato o existe alguna charla con el presidente, la prioridad la va a tener siempre el lugar donde yo estoy trabajando”, remarcó.

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Concluyendo, Ortiz fue consultado por como ha llevado estas semanas en la que se lo ha vinculado con distintos equipos del exterior dentro de esta etapa decisiva en Colo Colo, en la que se tomó esto como algo normal y mantiendo el foco en su gran desafío de ser campeón con el club.

“Lo llevo de la misma manera que lo he llevado durante todo el año, durante todo el año ha salido episodios que como estoy en una silla como lo decís, bien pretendiente o de lo que genera ser el técnico del club más grande de Chile, lo tomo de la misma manera”.

“Hoy estoy enfocado el día del domingo y tengo contrato vigente hasta diciembre. Voy día a día, no pienso en el más allá. El día a día me da la tranquilidad mental donde yo puedo estar tranquilo que hago las cosas correctas y así pensar el día siguiente”, cerró.