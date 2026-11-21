Colo Colo anunció con bombos y platillos la renovación de Fernando Ortiz para el 2027.

Colo Colo se prepara para lo que será una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol chileno ante la Universidad Católica, pero en la antesala a este duelo, los ‘Albos’ recibieron un tremendo notición.

Hace unos instantes, desde las redes oficiales del club confirmaron la permanencia de Fernando Ortiz, quien se mantendrá en la banca del ‘Popular’ por una temporada más tras su gran campaña en este 2026.

“¡Seguimos juntos, TANO! Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante. ¡Mucho éxito profe!”, fue lo que indicaron los ‘Albos’ en sus redes.

De esta forma, en Colo Colo ponen punto final a la novela sobre el futuro del entrenador argentino, quien se mantendrá en la banca del ‘Cacique’ y comenzará a trabajar para preparar sus nuevos objetivos con el club para el 2027.

Ortiz firmó su renovación con los ‘Albos’ | Foto: Photosport

Esta noticia le da una gran tranquilidad a los hinchas y dirigentes de Colo Colo, quienes ahora deberán ver el futuro de ciertos jugadores que aún no conocen si permanecerán o no en el club para el 2027.

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Una de sus grandes prioridades sin duda que es Arturo Vidal, una de las grandes figuras de Colo Colo en esta temporada, pero que aún no sabe que será de su futuro para el próximo año.

Ahora, en Colo Colo buscarán cerrar de buena forma este 2026, en la que ya se coronaron como campeones de la Liga de Primera y ahora irán por todo en lo que es la Copa Chile, donde están en semifinales.