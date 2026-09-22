Uno de los arqueros del primer equipo de Colo Colo tuvo que pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada.

El entrenador Fernando Ortiz ha tenido que armar un verdadero rompecabezas en Colo Colo para afrontar los octavos de final de la Copa Chile 2026, pues tiene 10 bajas por la fecha FIFA, sumado a la del lesionado arquero Gabriel Maureira.

Para cubrir el arco, el técnico argentino tampoco cuenta con Vozinha, que partió a la Selección de Cabo Verde por las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Lo más complejo es que ahora el Tano Ortiz perdió a otro arquero, quien estará fuera hasta el cierre de la temporada por lesión.

Se trata del juvenil Santiago Tapia, que por momento fue el cuarto golero del Cacique en esta campaña, siendo promovido al primer equipo.

Según información de Radio ADN, el guardameta de 18 años tuvo que ser operado por microfracturas en el cartílago de la rodilla derecha, por lo que estará fuera de las canchas por al menos tres meses.

Santiago Tapia se suma a las bajas de Colo Colo.

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El año pasado el canterano albo ya había pasado por el quirófano por una rotura de meniscos en la misma rodilla de la que fue intervenido esta vez.

De esta forma, para el resto del torneo Colo Colo tendrá a disposición a Maureira, Vozinha, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva.

En síntesis

Santiago Tapia , arquero de 18 años, fue operado en su rodilla derecha.

, arquero de 18 años, fue operado en su rodilla derecha. Tres meses de baja tendrá el jugador por microfracturas en el cartílago.

de baja tendrá el jugador por microfracturas en el cartílago. Diez bajas tiene Colo Colo para jugar los octavos de Copa Chile 2026.