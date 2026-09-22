La capitana del Team Chile vuelve a las competencias tras una dura lesión a la rodilla. Va por una medalla en los Juegos Suramericanos

Valentina Toro está lista para volver a la acción. La karateca chilena será una de las representantes del Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde competirá en la categoría Kumite -55 kilos femenino.

La campeona panamericana en Santiago 2023 regresará al tatami después de nueve meses alejada de la competencia producto de una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Ahora, la deportista nacional buscará retomar su carrera competitiva en los Odesur.

“Independiente de lo que pase, estoy muy feliz y agradecida con volver, valorando este momento más que nunca”, sostuvo Toro días atrás, reflejando la importancia de su retorno tras el extenso proceso de recuperación.

¡Vuelve Valentina Toro a las competencias!

¿Cuándo compite Valentina Toro en los Odesur?

El esperado regreso de la karateca chilena está programado para este jueves 24 de septiembre, desde las 09:00 horas. Toro hará su estreno en la competencia de Kumite -55 femenino, donde buscará rescatar una medalla para el Team Chile en Santa Fe.

¿Quién transmite a Valentina Toro?

El debut de la deportista nacional en los Juegos Suramericanos será transmitido EN VIVO por TVN y todas sus plataformas, por lo que los fanáticos podrán seguir el regreso de la campeona panamericana a la competencia.