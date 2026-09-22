Cristián Caamaño postula a 3 entrenadores para La Roja: “Si no es Manuel Pellegrini…”

El periodista propuso candidatos para la Selección Chilena en caso de que el actual DT de Real Betis rechace el proyecto.

La Selección Chilena sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador, lo que generó la reacción de Cristián Caamaño. El comunicador no escatimó en postular a tres posibles encargados para dicho puesto.

¿A quiénes? En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista acercó algunos nombres en caso de que Manuel Pellegrini deseche la opción de asumir el desafío. Todos pasaron por Chile.

Cabe consignar que El Ingeniero tiene contrato vigente con Real Betis, aunque asoma como el principal candidato para dirigir al combinado nacional rumbo al Mundial de 2030.

“Yo creo que Nico Diez y Gustavo Álvarez tienen la capacidad y el conocimiento del fútbol chileno“, comenzó señalando a través del programa Deportes en Agricultura.

Sobre la misma línea, agregó: “Si no es Manuel Pellegrini, porque es algo simbólico, para cerrar un círculo en nosotros y en él, yo voy a buscar a Gustavo Álvarez o Nico Diez“.

Manuel Pellegrini sigue siendo el principal apuntado para la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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El tercer candidato para la Selección Chilena

Además de los otros mencionados, que pasaron por Universidad de Chile (uno como estratega y el otro como ayudante), Cristián Caamaño agregó a un DT vinculado a Colo Colo. Fue campeón en Macul.

“Si no, hoy día que está botado y con bajo costo, a mí me gusta Gustavo Quinteros“, concluyó.