Colo Colo revela su lista de citados para visitar a Coquimbo Unido por la Liga de Primera

Colo Colo cuenta las horas para su compromiso contra Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto popular debe ganar en el puerto para mantenerse en la cima del certamen local.
Y para ello, Fernando Ortiz ya determinó su lista de citados: la reveló la propia institución a través de redes sociales. El DT argentino no se guardó nada para este crucial enfrentamiento.
Ello queda reflejado en el regreso de las figuras de la Selección Chilena que dijeron presentes en la gira por Norteamérica, tales como Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.
A su vez, Colo Colo puede utilizar a Javier Correa luego de cumplir su correspondiente castigo. De este modo, el cuerpo técnico respira con alivio por una de sus piezas claves en el once inicial.
¿Y Vozinha? También fue considerado, aunque seguramente será el suplente de Gabriel Maureira en el arco. El portero caboverdiano tendrá que luchar para ingresar en la estelaridad.
Fernando Ortiz ya tiene resuelta su nómina en Colo Colo. (Imagen: Photosport)
La lista de citados de Colo Colo
- Gabriel Maureira
- Vozinha
- Jeyson Rojas
- Jonathan Villagra
- Joaquín Sosa
- Diego Ulloa
- Erick Wiemberg
- Iván Román
- Arturo Vidal
- Tomás Alarcón
- Víctor Felipe Méndez
- Cristían Díaz
- Álvaro Madrid
- Leandro Hernández
- Francisco Marchant
- Gedeón Díaz
- Lautaro Pastrán
- Marcos Bolados
- Felipe Raipán
- Javier Correa
Fernando Ortiz aborda su eventual renovación en Colo Colo: “Qué bueno que el presidente…”
Tal partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará este domingo 11 de octubre. Su comienzo está pactado para las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.