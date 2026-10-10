Colo Colo revela su lista de citados para visitar a Coquimbo Unido por la Liga de Primera

La escuadra alba vuelve a contar con sus seleccionados nacionales. Quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Colo Colo cuenta las horas para su compromiso contra Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto popular debe ganar en el puerto para mantenerse en la cima del certamen local.

Y para ello, Fernando Ortiz ya determinó su lista de citados: la reveló la propia institución a través de redes sociales. El DT argentino no se guardó nada para este crucial enfrentamiento.

Ello queda reflejado en el regreso de las figuras de la Selección Chilena que dijeron presentes en la gira por Norteamérica, tales como Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

A su vez, Colo Colo puede utilizar a Javier Correa luego de cumplir su correspondiente castigo. De este modo, el cuerpo técnico respira con alivio por una de sus piezas claves en el once inicial.

¿Y Vozinha? También fue considerado, aunque seguramente será el suplente de Gabriel Maureira en el arco. El portero caboverdiano tendrá que luchar para ingresar en la estelaridad.

Fernando Ortiz ya tiene resuelta su nómina en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Colo Colo

Gabriel Maureira

Vozinha

Jeyson Rojas

Jonathan Villagra

Joaquín Sosa

Diego Ulloa

Erick Wiemberg

Iván Román

Arturo Vidal

Tomás Alarcón

Víctor Felipe Méndez

Cristían Díaz

Álvaro Madrid

Leandro Hernández

Francisco Marchant

Gedeón Díaz

Lautaro Pastrán

Marcos Bolados

Felipe Raipán

Javier Correa

Tal partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará este domingo 11 de octubre. Su comienzo está pactado para las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.