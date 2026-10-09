Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo, donde el entrenador Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación, en la previa del partido contra Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026.
En la instancia, el técnico argentino fue consultado por si hay novedades respecto a la renovación de su contrato, pues finaliza el vínculo en diciembre.
Ante aquello, señaló que todavía no quiere pensar en aquello, aunque respondió al presidente Aníbal Mosa, que hace unos días indicó sentirse tranquilo, al creer que podrán llegar a un acuerdo.
“Si lo dijo el presidente, es palabra del presidente. Vuelvo a insistir en lo que corresponde a esa clase de pregunta: yo estoy pensando en el día domingo donde enfrentamos a un gran rival. En ese sentido, el enfoque está de mi parte de ese lado y qué bueno que el presidente se sienta tranquilo”, respondió el Tano Ortiz.
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Respecto a su estadía en nuestro país, comentó que se siente muy cómodo junto a su familia: “Yo dije que me siento muy feliz en Chile, mi familia está muy bien, estamos felices de estar en este país. El día que me siente con el presidente se lo volveré a manifestar, y si ambos coincidimos en el proyecto, de acá a deupés de diciembre, obviamente si estamos en la misma línea…”.
“Soy un agradecido de la forma que me ha tratado siempre este país, no es un inconveniente de forma mía ni de mi familia”, completó el DT de 48 años.
Fernando Ortiz tiene que sentarse a conversar con Aníbal Mosa. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?
El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputa este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.