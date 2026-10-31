Colo Colo sufre sensible baja tras el 6-1 ante U. de Conce: no jugará ante Ñublense

Uno de los titulares de Fernando Ortiz llegó a la quinta amarilla y quedó suspendido para el choque ante Ñublense el próximo domingo.

No todo es alegría en Colo Colo. Y es que tras el tremendo 6-1 que los albos le propinaron a Universidad de Concepción, el equipo dirigido por Fernando Ortiz tendrá una ausencia importante para visitar a Ñublense el próximo domingo, por la Fecha 27 del campeonato.

Se trata de Joaquín Sosa, quien ante el ‘Campanil’ recibió su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para el compromiso frente al conjunto chillanejo en el Estadio Nelson Oyarzún.

Joaquín Sosa anotó y cerró la goleada ante la U. de Concepción (Photosport).

El defensor uruguayo venía siendo una pieza importante en la última línea del Cacique y no podrá estar presente en un partido donde los albos podrían coronarse campeón del fútbol chileno, si es que Universidad de Chile tropieza ante Universidad Católica este domingo en el Clásico Universitario.

La ausencia del uruguayo le abre una oportunidad a Iván Román para regresar a la titularidad. El exdefensor de Palestino no fue considerado en la lista de citados para el encuentro ante el Campanil, pero ahora asoma como una de las alternativas para ocupar el lugar que dejará vacante Sosa.

Si los albos vencen a los ‘Diablos Rojos’ en Chillán el próximo domingo, y la U pierde ante la UC en el Claro Arena, Colo Colo podría consagrarse campeón de la Liga de Primera a tres fechas del final.