Periodista nacional sorprende con tajante opinión sobre Javier Correa: “Es el mejor goleador del fútbol chileno”

El periodista nacional se deshizo en elogios por el rendimiento de Javier Correa en Colo Colo.

Colo Colo tuvo una tarde soñada en el inicio de la 26° fecha de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz se reencontraron con su mejor versión futbolística y golearon por 6-1 a la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Después de lo que fue este duelo, el periodista nacional Rodrigo Herrera conversó con Bolavip Chile en exclusiva y dejó sus sensaciones de lo que fue este triunfo para Colo Colo, en la que destacó el tremendo rendimiento del líder del torneo.

“Se resolvió rápido se toma la iniciativa nuevamente, se agarra el hilo, para Colo Colo era vital ganar, que la Universidad de Concepción tampoco tenía la ilusión de sumar puntos acá, esto le da la tranquilidad a Ortiz, porque la cosa venía complicada y cuando en Colo Colo hay ruido, en la cancha se empiezan a ver problemas”, partió indicando Herrera.

Luego, el comunicador tuvo sólo palabras de elogio para el delantero Javier Correa, quien en esta jornada se lució con cuatro goles y lo destacó como el mejor atacante del fútbol chileno.

Herrera elogió a Correa | Foto: Photosport

“Se acordó de Diego (Maradona), Correa se acordó de Diego en su cumpleaños y la verdad que es un jugador talentosísimo, para mí el mejor goleador que tiene el fútbol chileno, en cuanto a clase y calidad”, declara.

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Finalmente, Herrera ya no duda en que Colo Colo será el nuevo campeón del fútbol chileno, en la que según su percepción, ahora solo falta conocer en qué fecha los ‘Albos’ levantarán el título.

“Ahora a pensar cuando Colo Colo va a ser campeón, muy difícil (que la U remonte) ahora solo falta la fecha para que le entreguen la copa (a Colo Colo)” cerró .