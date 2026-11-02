Colo Colo vence a Deportes Puerto Montt y clasifica a semifinales de Copa Chile: ya tiene rival confirmado

Colo Colo selló su clasificación a las semifinales de la Copa Chile tras derrotar a Deportes Puerto Montt.

Colo Colo en esta jornada selló su clasificación a las semifinales de la Copa Chile, en la que los ‘Albos’ pudieron culminar sus 45 minutos pendientes ante Deportes Puerto Montt en el duelo de vuelta en el Estadio Monumental,

Los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron por 3-0 y lograron asegurar su clasificación a la ronda de los cuatro mejores tras consolidar un 4-0 global en la serie y ahora va con todo por dicho título.

El conjunto ‘Popular’ ya tiene a su rival confirmado para lo que será la ronda de semifinales de este torneo, en la que se enfrentará a O’Higgins de Rancagua, quien dejó en el camino a Deportes Concepción.

Por el otro lado del cuadro, los semifinalistas saldrán de las llaves entre Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile y de Coquimbo Unido vs Unión La Calera.

Romero anotó un doblete en esta jornada | Foto: Photosport

Ahora, Colo Colo pondrá el foco en lo que será su duelo ante Ñublense de Chillán en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ podrían coronarse como campeones del torneo.

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Por otra parte, Deportes Puerto Montt espera con expectación lo que será su cierre en la Liga de Ascenso, en la que le resta un partido ante Cobreloa y espera poder ingresar a la Liguilla del Ascenso.