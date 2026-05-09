Colo Colo remontó el marcador ante Deportes Concepción y venció 3-1 para sumar 10 puntos y quedar como líder del Grupo A de la Copa de la Liga.

Colo Colo obtuvo un importante triunfo en la fecha 5 de la Copa de la Liga tras superar 3-1 a Deportes Concepción en el Estadio Monumental y mantener la cima del Grupo A del certamen que entrega un cupo para la próxima Copa Libertadores.

Eso sí el trámite no fue sencillo para el Cacique. El ‘León de Collao’ abrió la cuenta al filo del primer tiempo tras un penal de Joaquín Larrivey, producto de una infracción de Jonathan Villagra contra Ignacio Mesías.

Álvaro Madrid anotó un golazo para el 3-1 de Colo Colo (Photosport).

El empate llegaría apenas iniciado el segundo tiempo: a los 50′ Maximiliano Romero se reencontró con el gol tras capturar un balón en el área y definir en la boca del arco.

Luego vendría el 2-1 de Leandro Hernández. El canterano albo conectó de cabeza un centro de Víctor Felipe Méndez y pese al manotazo del portero lila, el balón infló las redes a favor de Colo Colo.

El tercero llegaría a los 77′ tras un tremendo remate de Álvaro Madrid, quien pilló un balón perfecto para poner el 3-1 definitivo del Popular.

Publicidad

⚪⚫⚽ ¡Salen a relucir las caras alegres de los Albos!#ColoColo comienza a cerrar con broche de oro el triunfo ante Deportes Concepción, gracias a esta conquista de Álvaro Madrid en el #MatchdaySábado.



El partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción estará en exclusivo y en… pic.twitter.com/3rfEOUbV57 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 9, 2026

¡La tabla del Grupo A de la Copa de la Liga!

Con este resultado, Colo Colo llegó a 10 puntos y quedó como único líder del Grupo A, a la espera de lo que haga Coquimbo Unido (7 unidades) frente a Huachipato este domingo.

Antes de la última fecha, donde Colo Colo visitará a Huachipato en el CAP, los albos tendrán que ponerse al día con el partido pendiente frente a Coquimbo Unido, programado para el miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Publicidad