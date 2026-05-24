Tras el Deportes Concepción vs. Huachipato: así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa la tabla de posiciones tras lo que fue el duelo entre Deportes Concepción y Huachipato.

La jornada dominical en el fútbol chileno tenía un importante partido en el sur de nuestro país, en donde Deportes Concepción se enfrentaba ante Huachipato por la 13° jornada.

En lo que fue un duelo de alto impacto, Deportes Concepción logró un importante triunfo en condición de local tras vencer por 2-0 a Huachipato en el Estadio Ester Roa.

Tras este resultado, Deportes Concepción llegó a las 11 unidades saltando al penúltimo lugar de la tabla de posiciones, por otra parte, Huachipato se mantiene en el segundo puesto con 22 puntos.

En la próxima jornada, el ‘León de Collao’ deberá viajar a la capital para enfrentarse a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, mientras que los ‘Acereros’ recibirán a la Universidad Católica.

El ‘Conce’ sumó importantes tres puntos | FOTO: Photosport

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO