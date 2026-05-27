Marisela Santibáñez le saca en cara al presidente José Antonio Kast el triunfo de Colo Colo ante la UC y recibe particular respuesta

La parlamentaria aprovechó la ceremonia oficial de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas para recordarle al presidente Kast la reciente victoria alba ante los Cruzados.

La promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas dejó distintos momentos llamativos durante la ceremonia realizada este miércoles 27 en el Estadio Nacional.

Uno de ellos tuvo relación con el fútbol y un inesperado intercambio entre la diputada Marisela Santibáñez y el presidente José Antonio Kast.

Todo esto ocurrió apenas días después de la victoria de Colo Colo ante Universidad Católica en el clásico disputado el pasado domingo en el Claro Arena, resultado que todavía sigue generando repercusiones entre los hinchas de ambos equipos.

Los jugadores del Popular celebrando el triunfo ante el cuadro de la Franja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Santibáñez mezcla fútbol y política con Kast

Fue en medio de la actividad oficial cuando Santibáñez tomó la palabra y aprovechó el momento para lanzar un “palito” futbolero al Mandatario.

“Somos de equipos contrarios, le acabamos de ganar a Católica, pero eso ni importa, lo que importa es que estamos dejando un legado. Yo con esto me siento muy satisfecha y se lo quiero decir a todos los presentes”, señaló.

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Sin embargo, el momento no terminó ahí, ya que Kast respondió inmediatamente al comentario de la diputada, generando aún más reacciones entre los presentes. “Era un riesgo, era un riesgo que nos recordara, era un riesgo. Estaba claro que nos iba a recordar la derrota. Estaba que le decía bájate de la reja”, lanzó.

El comentario rápidamente llamó la atención y generó risas de los presentes debido a que ambos son reconocidos hinchas de equipos rivales: mientras la parlamentaria ha manifestado públicamente su fanatismo por el Cacique, Kast es identificado como simpatizante de los Cruzados.

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En resumen…

Marisela Santibáñez protagonizó un comentado momento junto al presidente José Antonio Kast durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.