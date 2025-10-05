La Copa Libertadores Femenina es el torneo que mide la verdadera jerarquía en el continente y, en los últimos años, ha visto un crecimiento exponencial en nivel y competitividad.

Para Colo Colo, un club con una rica historia en esta competencia —alzando el trofeo en 2012—, cada participación renueva la obligación de ser protagonista.

El camino de las Albas en el certamen no pudo empezar de mejor manera. En su partido debut, el equipo dirigido por la brasileña Tatiele Silveira mostró solidez y jerarquía para doblegar por un claro 2 a 0 a Olimpia de Paraguay.

El rival de este lunes 6 de octubre, sin embargo, representa un desafío de un calibre superior. Sao Paulo es uno de los gigantes del fútbol brasileño y, por extensión, del continente. Históricamente, los equipos de Brasil han dominado el certamen gracias a su poderío físico, su depurada técnica y la profundidad de sus planteles.

TV: ¿Quién transmite a Colo Colo vs. Sao Paulo?

Este encuentro se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma de streaming Pluto TV.

Opción 1: Por el sitio web

Ingresa a www.pluto.tv desde cualquier navegador. En la guía de canales en vivo, busca la sección “Deportes”. Haz clic en el canal Pluto TV Deportes a la hora del partido.

Opción 2: Con la aplicación

Descarga la app gratuita “Pluto TV” en tu celular, tablet, Smart TV o dispositivo de streaming (Roku, Chromecast, etc.). Ábrela y busca el canal Pluto TV Deportes en la sección de canales en vivo.

Una victoria ante Sao Paulo no solo significaría tres puntos más, sino un golpe de autoridad | FOTO: Colo Colo Femenino

De esta manera, la ilusión del pueblo colocolino está depositada en un equipo que quiere volver a conquistar América.