Llegó el gran día. Este domingo se disputa el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025 y donde los albos son locales.

El Cacique recibe a la U en el Estadio Monumental buscando volver a la senda del triunfo luego de seis partidos sin conocer de victorias, lo que terminó sacando al entrenador Jorge Almirón y al equipo lo tiene fuera de zona de clasificación a copas internacionales, en una temporada que ha sido para el olvido.

En la previa, Blanco y Negro ya encontró a su nuevo director técnico, el argentino Fernando Ortiz, pero este Superclásico lo dirigirá la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Ambos vienen de sacar un empate sin goles la semana pasada en su estreno contra Palestino, duelo que dejó un gran cortado para este Superclásico.

Se trata del volante ofensivo Claudio Aquino quien no ha convencido a lo largo de la campaña y esta vez será enviado al banco de suplentes, ya que también cambiará el esquema del equipo, pasando de un 4-3-3 a un 4-4-2.

Uno que ni siquiera entró en la citación fue el defensa Alan Saldivia, quien está lidiando con una rebelde pubalgia, además que ayer se cayó su traspado al Vasco Da Gama de Brasil.

Mientras que la única baja obligada del cuadro popular es el zaguero argentino Emiliano Amor por acumulación de tarjetas amarillas.

Claudio Aquino se quedaría en la banca en este Superclásico. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación de Colo Colo sería la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.

¿A qué hora es el Superclpasico 198?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.