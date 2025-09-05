Este fin de semana se viene un imperdible evento en el Estadio Monumental dedicado a los hinchas de Colo Colo en el marco del centenario del club. Esto porque las leyendas del Cacique se enfrentarán en un inédito partido con sus pares de Alianza Lima.

El denominado “Clásico de la Hermandad” en la tarde del sábado en una jornada doble en Macul, ya que a las 14:30 horas el equipo femenino del Cacique enfrentará a Everton por la fecha 25 de la Liga Femenina.

Luego se viene el choque de las históricos del cuadro popular y del conjunto peruano, en el que participarán jugadores de todas las épocas.

La idea de este choque es darle cierre a la gira que hizo el Colo Colo de todos los tiempos a lo largo de todo el país como festejo por los 100 años.

Entre los exfutbolistas que dirán presente están Claudio Arbiza, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, Miguel Riffo, Luis Mena, Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez, Arturo Sanhueza, Jaime Valdés, Fernando Vergara, Gonzalo Fierro, Esteban Paredes, entre otros.

El equipo albo estará dirigido por la dupla técnica compuesta por el actual ministro del deporte Jaime Pizarro y Marcelo Barticciotto, que serán asistidos por Eddio ‘Yeyo’ Inostroza.

Este partido amistoso contará con una transmisión conjunta, por lo que se podrá ver en televisión abierta y también en el cable.

¿A qué hora es el “Clásico de la Hermandad”?

Este amistoso entre las leyendas de Colo Colo y Alianza Lima se disputará este sábado 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite el amistoso de las leyendas de Colo Colo y Alianza Lima?

El clásico de la hermandad será transmitido en televisión abierta por Canal 13 y también por cable a través de TNT Sports Premium. En streaming se podrá ver por la plataforma de pago HBO Max.