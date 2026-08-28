Fernando Gago responde al gesto de Javier Correa en el Superclásico: “Se equivocan…”

El entrenador de Universidad de Chile reaccionó y no quedó indiferente al polémico gesto del delantero de Colo Colo tras el Superclásico.

El gesto de Javier Correa durante los festejos de Colo Colo tras el triunfo en el Superclásico sigue generando reacciones. Después de varios días transcurridos y con distintas voces refiriéndose a la polémica, ahora fue el turno del entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago.

En conferencia de prensa, el DT azul evitó realizar una crítica directa al delantero albo: “Mira, tengo algo que voy a decir siempre: no me corresponde hablar de un jugador que no es de mi institución. Para hablar hay que estar dentro”, señaló en el CDA.

Sin embargo, Gago entregó su opinión sobre las actitudes de los futbolistas y reconoció que los jugadores pueden equivocarse. “Los jugadores se equivocan, a mí me pasó. A medida que pasan los años hay más información que tenemos que intentar ser algo de ejemplo”, explicó.

En esa línea, el entrenador de la U marcó distancia con la idea de que los futbolistas deban ser ejemplos para la sociedad. “No comparto que el jugador sea ejemplo porque el ser humano se equivoca. Los maestros, los profesores, los que se levantan temprano para dar de comer a su familia son ejemplos, no los jugadores”, afirmó.

Finalmente, Gago reconoció que “en mi caso, yo no actuaría así hoy. Quizás lo hice en un momento, hoy te digo que no lo hago jamás”.

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El gesto de Javier Correa ahora deberá ser revisado por el Tribunal de Disciplina, quien recibió la denuncia de Universidad de Chile y citó al goleador del Cacique para realizar sus descargos el próximo martes. Arriesga entre uno a tres partidos de suspensión.