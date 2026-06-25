Cristian Basaure saca las garras para defender a Javier Correa tras dura sanción: “Me parece un exceso”

La sanción que recibió Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP sigue dando vueltas en el ambiente y más todavía cuando la opinión pública cuestiona por qué otros casos similares no fueron denunciados para que sean sancionados por la Primera Sala.
Uno que no quedó ajeno a la terrible sanción que sufrió el delantero de Colo Colo es Cristian Basaure, recordado ex jugador de fútbol y ahora comentarista en el programa Pelota Parada de TNT Sports.
Javier Correa recibió lapidaria sanción. | Foto: Photosport
Ahí, el ‘Tigre táctico’ ventiló su opinión sobre los 4 partidos que se perderá Javier Correa junto a los albos en el segundo semestre de la Liga de Primera 2026: “Me parece un exceso… apelable, no creo que le bajen más de 2 y podría quedar en 3”, dijo en primera instancia.
Para Basaure, la sanción que recibió el trasandino es absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los hechos recientes: “Para mí era un partido. 4 es un exceso y sobre todo por los antecedentes en casos anteriores. No le encuentro argumentos”, agregó.
Lo cierto es que Javier Correa y Blanco y Negro apelarán a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia en donde pueden reducir la sanción, hacerla desaparecer o bien aumentarla.
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En síntesis
- El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Javier Correa con 4 partidos.
- El futbolista Javier Correa y Blanco y Negro apelarán ante la Segunda Sala.
- El exjugador Cristian Basaure calificó la sanción de 4 partidos como un exceso.