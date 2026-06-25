Cristian Basaure saca las garras para defender a Javier Correa tras dura sanción: “Me parece un exceso”

El delantero de Colo Colo recibió 4 fechas de castigo y Cristian Basaure reaccionó al castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La sanción que recibió Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP sigue dando vueltas en el ambiente y más todavía cuando la opinión pública cuestiona por qué otros casos similares no fueron denunciados para que sean sancionados por la Primera Sala.

Uno que no quedó ajeno a la terrible sanción que sufrió el delantero de Colo Colo es Cristian Basaure, recordado ex jugador de fútbol y ahora comentarista en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Javier Correa recibió lapidaria sanción. | Foto: Photosport

Ahí, el ‘Tigre táctico’ ventiló su opinión sobre los 4 partidos que se perderá Javier Correa junto a los albos en el segundo semestre de la Liga de Primera 2026: “Me parece un exceso… apelable, no creo que le bajen más de 2 y podría quedar en 3”, dijo en primera instancia.

Para Basaure, la sanción que recibió el trasandino es absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los hechos recientes: “Para mí era un partido. 4 es un exceso y sobre todo por los antecedentes en casos anteriores. No le encuentro argumentos”, agregó.

Lo cierto es que Javier Correa y Blanco y Negro apelarán a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia en donde pueden reducir la sanción, hacerla desaparecer o bien aumentarla.

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En síntesis

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Javier Correa con 4 partidos.

El futbolista Javier Correa y Blanco y Negro apelarán ante la Segunda Sala.

El exjugador Cristian Basaure calificó la sanción de 4 partidos como un exceso.