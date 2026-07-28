Descartan a este jugador como refuerzo para Colo Colo: “No hay ninguna conversación”

En Colo Colo descartan a este nombre como posible fichaje para el 'Cacique' en este mercado.

Colo Colo sigue moviéndose dentro del mercado y a pesar de haber asegurado el bombástico fichaje de Vozinha, en el ‘Cacique’ siguen en búsqueda de más refuerzos para la segunda parte del año, en donde en las últimas horas apareció un nuevo candidato.

Se trata del delantero nacional, Víctor Dávila, en la que desde México se ha señalado que el jugador del América no seguiría en el club mexicano y su destino estaría en Chile, específicamente en Colo Colo, algo que ha sorprendido a muchos.

Sobre esta noticia, el periodista Christopher Brandt se tomó el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para comentar sobre este rumor que vincula a Víctor Dávila con Colo Colo, algo que descartó por completo, entregando su información al respecto.

“Por Dávila no hay nada, absolutamente nada, esto lo hemos ido chequeando, no es petición de Fernando Ortiz, hemos podido hablar con vínculo cercano y representante del jugador y dicen lo mismo, que no hay ninguna solicitud de Colo Colo por el préstamo de Víctor Dávila”, comenzó señalando Brandt.

Dávila asomaba como opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

Siguiendo en aquello, el comunicador dejó en claro en el América aún deben analizar bien que será del futuro del jugador chileno para este segundo semestre, pero que de momento, su destino no sería el volver al fútbol chileno.

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“Habrá que ver cómo se desarrolla su situación en el América, porque al jugador aún le queda un mes de recuperación para volver a las canchas y eso impide que pueda cambiar de club en un futuro cercano y en Colo Colo necesitan jugadores que lleguen y puedan estar considerados lo más pronto posible”, declara.

Concluyendo, Brandt confirma que hasta el día de hoy, no ha existido ninguna conversación con Víctor Dávila por parte de Colo Colo para un posible fichaje en este mercado.

“Hemos preguntado y nos descartan, por ahora no hay ninguna conversación para que Víctor Dávila llegue al Estadio Monumental”, cerró.