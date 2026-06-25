“Es real el interés”: Colo Colo empuja para cerrar su primer refuerzo en el Mercado de Fichajes

El Cacique puja fuerte para tener a su primer refuezo en el Mercado de Fichajes de cara al segundo semestre del fútbol chileno.

Colo Colo salta al campo de juego este jueves 25 de junio cuando, a partir de las 7:30 de la tarde, tenga que recibir a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental por la Fecha 1 de la Copa Chile.

El Cacique debutó con un sólido triunfo por 3-0 ante Deportes Recoleta y ahora buscará sumar nuevamente tres puntos. De reojo, Fernando Ortiz y Blanco y Negro miran el Mercado de Fichajes para incorporar jugadores de cara al segundo semestre.

Jordhy quiere volver a Colo Colo y el Cacique está interesado en su retorno. | Foto: Photosport

En esa línea, fue el periodista y reportero que cubre a los albos, Cristián ‘Tomate’ Alvarado, quien entregó noticias sobre Jordhy Thompson: “Es concreto, es real el interés. Aníbal Mosa no le cierra la puerta y señala que ha tenido un cambio importante”, dijo en De Puntete.

“Tiene contrato vigente con el Orenburg hasta junio del año 2027. Hoy busca destrabar esa situación en conjunto con Colo Colo porque el interés es real y concreto”, aclaró sobre la situación del formado en las inferiores albas y su actual club.

¿Llegará Jordhy Thompson para tener una revancha en el Estadio Monumental? Lo cierto es que hay interés de ambas partes y se buscaría su fichaje para que Fernando Ortiz tenga más alternativas en el frente de ataque considerando las exigencias que se le vienen a Colo Colo.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta a O’Higgins este jueves 25 de junio por la Copa Chile.

Fernando Ortiz busca incorporar fichajes en Colo Colo para el segundo semestre.

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con el club Orenburg hasta junio de 2027.