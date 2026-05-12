Cristián Basaure le exige dar el gran salto a este jugador de la U: “Ojalá se pueda consolidar”

El ex futbolista, Cristián Basaure le dejó este firme mensaje a jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sufrió un inesperado tropezón dentro de la Copa de la Liga tras lo que fue su derrota por la cuenta mínima ante Unión La Calera, resultado que sepultó en gran parte la posibilidad de que los ‘Azules’ puedan avanzar a la próxima ronda de este torneo.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Cristián Basaure tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports para hablar del rendimiento de Lucas Assadi, quien aún parece estar muy lejos de su buen nivel, con el que vislumbro a todos en el 2025.

“En estos partidos con pocos espacios y con el talento que tiene, tipos con esa técnica son los que mejor podrían resolver, el jugador con menos técnica, se complica con menos espacio”, parte señalando Basaure.

Continuando en aquello, el hoy panelista sabe que Assadi es un jugador que posee mucha riqueza futbolística, pero que debe mostrar una consolidación importante para su carrera, algo que muchos esperan y que aún el 10 azul no logra conseguir.

Basaure espera la consolidación total de Assadi | Foto: Photosport

“Assadi a mí me parece un jugador extraordinario, ojalá se pueda consolidar y pueda ser lo que todo el mundo espera, pero hay que elevarlo, la exigencia tiene que ser también en relación a eso”, declara.

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Finalizando, Basaure le pone esa importante tarea a Lucas Assadi, en la que indica que si quiere dar el gran salto de jugar en otras ligas del exterior, deberá mostrar un mejor nivel y de forma continua, ya que los niveles fuera de Chile son mucho más exigentes.

“Si todos creemos que es un gran talento ¿donde lo vemos? que salga a jugar a primer nivel de Europa, ir a Argentina y ahí es más la intensidad, es menos el espacio, más la dinámica y es menos la espera. Él mismo debe tener esa autocrítica para elevar su rendimiento y ser titular”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile cayó derrotada 1-0 ante Unión La Calera en la Copa de la Liga.

cayó derrotada ante en la Copa de la Liga. El exfutbolista Cristián Basaure analizó el rendimiento de Lucas Assadi en el programa Pelota Parada .

analizó el rendimiento de en el programa . El panelista de TNT Sports instó al jugador a consolidar su nivel para emigrar a Europa.