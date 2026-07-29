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Cóndor Rojas le hace una tapa monumental a la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Es lamentable”

El histórico ex portero de La Roja y Colo Colo se refiere a la llegada del arquero de Cabo Verde al Estadio Monumental.

Al Cóndor Rojas no le gustó la llegada de Vozinha.
© PhotosportAl Cóndor Rojas no le gustó la llegada de Vozinha.

Este jueves en la mañana debería llegar Vozinha a Chile, arquero de la Selección de Cabo Verde que fue figura en el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora firmará contrato para ser nuevo jugador de Colo Colo.

La llegada del caboverdiano ha producido diversas reacciones: algunos valoran traer al portero que estuvo en el once ideal de la FIFA en el Mundial, mientras que otros no están muy de acuerdo por sus 41 años.

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Uno que está en esa línea es Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien conversó con El Deportivo del diario la Tercera y se pronunció “Es lamentable, no por Vozinha, sino por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club”, dijo.

Vozinha suma un detractor en Chile. | Foto: Getty Images

Vozinha suma un detractor en Chile. | Foto: Getty Images

Rojas está convencido que la llegada de Vozinha al Cacique no sumará: “Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda”.

Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 o 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 o más es difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan”, complementó.

Palabra más, palabras menos, lo cierto es que Vozinha será nuevo arquero de Colo Colo y será presentado con bombos y platillos, donde muchos hinchas esperan con ansias poder verlo defendiendo la camiseta del Cacique.

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En síntesis

  • Vozinha llegará a Chile este jueves como nuevo portero de Colo Colo.
  • Roberto ‘Cóndor’ Rojas criticó el fichaje por la edad de 41 años del arquero.
  • El golero caboverdiano integró el once ideal de la FIFA en el Mundial 2026.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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