Cóndor Rojas le hace una tapa monumental a la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Es lamentable”

El histórico ex portero de La Roja y Colo Colo se refiere a la llegada del arquero de Cabo Verde al Estadio Monumental.

Este jueves en la mañana debería llegar Vozinha a Chile, arquero de la Selección de Cabo Verde que fue figura en el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora firmará contrato para ser nuevo jugador de Colo Colo.

La llegada del caboverdiano ha producido diversas reacciones: algunos valoran traer al portero que estuvo en el once ideal de la FIFA en el Mundial, mientras que otros no están muy de acuerdo por sus 41 años.

Uno que está en esa línea es Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien conversó con El Deportivo del diario la Tercera y se pronunció “Es lamentable, no por Vozinha, sino por el futuro de los arqueros en Colo Colo, que siempre tuvo porteros que aparecieron en las cadetes o que llegaron con pocos años al club”, dijo.

Vozinha suma un detractor en Chile. | Foto: Getty Images

Rojas está convencido que la llegada de Vozinha al Cacique no sumará: “Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda”.

“Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 o 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 o más es difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan”, complementó.

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Palabra más, palabras menos, lo cierto es que Vozinha será nuevo arquero de Colo Colo y será presentado con bombos y platillos, donde muchos hinchas esperan con ansias poder verlo defendiendo la camiseta del Cacique.

En síntesis

Vozinha llegará a Chile este jueves como nuevo portero de Colo Colo.

Roberto ‘Cóndor’ Rojas criticó el fichaje por la edad de 41 años del arquero.

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