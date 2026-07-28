Golpe al mercado: Dos jugadores de Universidad de Chile van a préstamo a equipo de Segunda División Profesional

Universidad de Chile definió el futuro de dos jóvenes canteranos, quienes buscarán sumar continuidad y experiencia lejos del Centro Deportivo Azul.

En Universidad de Chile continúan realizando movimientos en el mercado de fichajes, aunque no solo pensando en la llegada de refuerzos de cara al segundo semestre.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) también trabajan en el futuro de varios futbolistas que no tendrán mayor protagonismo de la mano de Fernando Gago en el Primer Equipo.

En ese escenario, durante las últimas horas se confirmó la salida de dos jugadores formados en la cantera azul, quienes continuarán sus carreras a préstamo con el objetivo de ganar minutos y regresar con mayor rodaje al club laico.

Rubén Vera y Héctor Canelo a Provincial Osorno

Los dos futbolistas fueron presentados oficialmente a través de las redes sociales de Provincial Osorno, elenco que les dio la bienvenida de cara a la Liguilla de la Segunda División Profesional.

Uno de ellos es Rubén Vera, mediocampista de 20 años. En su presentación, los Toros destacaron: “Volante defensivo. 13 años en las formativas de Universidad de Chile. Capitán de la Proyección Azul. Convocado al primer equipo en Copa Sudamericana”.

Rubén Vera vistiendo la camiseta del Romántico Viajero | FOTO: Andres Pina/Photosport

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El otro refuerzo es el volante ofensivo Héctor Canelo, quien también fue oficializado por el elenco taurino. “Llegó a la U en 2022. Citado por el primer equipo azul en Copa Chile bajo la dirección del DT Gustavo Álvarez. Técnica, potencia de remate y balón detenido. Un perfil poco frecuente en la categoría. Llega cedido a Los Toros”, señalaron desde la institución.

De esta manera, estos jóvenes valores inician una nueva experiencia con la misión de sumar minutos y continuar su desarrollo profesional.