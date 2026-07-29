Patricio Yáñez da a conocer el plan de Colo Colo con Vozinha y anuncia su debut: “La idea es…”

El histórico ex jugador de Colo Colo revela cuál es el planl del Cacique para hacer debutar al portero de Cabo Verde.

La llegada de Vozinha a Chile se ha retrasado por la no obtención de documentos para poder trabajar en el país, pero todo eso parece haber quedado resuelto y el jugador de Cabo Verde aterrizaría este jueves 30 de julio en Santiago.

Una de las figuras en el último Mundial de Norteamérica 2026 se sumará a Colo Colo para el segundo semestre con un contrato por 6 meses con la opción de poder alargarlo por toda la temporada 2027.

Vozinha se transformará en nuevo arquero de Colo Colo. | Foto: Getty Images

Uno que se fue de tarro con el plan albo con el portero de Cabo Verde fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Ayer me contaban que la idea es que se ponga a punto, tiene por lo menos para un par de semanas”.

Yáñez, incluso, revela cuándo sería el estreno de Vozinha con la camiseta de Colo Colo en el fútbol chileno: “La idea que está rondando es hacerlo debutar el día de O’Higgins, que es una fecha antes del Superclásico del fútbol chileno”.

¿Se dará? Lo concreto es que Vozinha llegará muy encima del compromiso ante Everton de Viña del Mar este sábado y la próxima fecha el Cacique juega en sintético, por lo que el domingo 16 de agosto ante O’Higgins en el Estadio Monumental es una buena opción para el debut del caboverdiano.

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En síntesis

Vozinha llegará a Chile este jueves 30 de julio para unirse a Colo Colo.

El contrato del portero contempla 6 meses con opción a renovar todo el 2027.

El debut de Vozinha en Colo Colo está proyectado para el domingo 16 de agosto.