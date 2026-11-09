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Daniel Morón instala dudas sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo: “No sabemos si quiere seguir”

El Gerente Deportivo del club, Daniel Morón habló sobre el futuro de Arturo Vidal y deja muchas dudas.

Daniel Morón pone dudas por el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
© Captura | PhotosportDaniel Morón pone dudas por el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo

Colo Colo logró bajar la estrella 35 en el fútbol chileno tras lo que fue su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, en donde el ‘Cacique’ se dedicará a celebrar lo que es este nuevo título para luego pensar en lo que es el 2027, en el que verá el tema de las renovaciones.

En esa área, uno de los grandes temas en el ‘Popular’ será la continuidad o no de Arturo Vidal, en donde su futuro en Colo Colo hoy es una gran duda y todo esto tras los dichos del jugador después de la obtención del título.

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Sobre esto mismo, el Gerente Deportivo del ‘Cacique’, Daniel Morón conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que dejó su comentario a la situación de Arturo Vidal, en donde deja en claro que hasta día de hoy no existen diálogos con el jugador.

“El tema de Arturo es algo como él mismo lo dijo, tendremos que conversar y sentarnos a ver qué es lo que él piensa”, declaró.

El futuro de Vidal es una interrogante | Foto: Photosport

El futuro de Vidal es una interrogante | Foto: Photosport

Concluyendo, Morón aumentó lo que son las dudas por la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo, en la que destapa que los dichos del jugador, hoy en día complican aún más permanencia en el club para el 2027.

“Tampoco nos dejó claro, ahora nos dejó en la nube un poco más, porque no sabemos si quiere seguir, capaz que se quiera retirar o capaz quiere ir a jugar en otra liga”, cerró.

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En Síntesis

  • Colo Colo venció 2-1 a Ñublense y obtuvo el título número 35 del fútbol chileno.
  • Arturo Vidal no tiene asegurada su continuidad en el club para la temporada 2027.
  • Daniel Morón confirmó que no existen diálogos actuales para definir la renovación de Arturo Vidal.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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