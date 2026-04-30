En Colo Colo comienza una nueva tras la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde hay cambios sustanciales en el directorio, en el que fue reelecto el presidente Aníbal Mosa ante la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Una de las grandes sorpresas fue el regreso del histórico Jaime Pizarro a la institución, como uno de los nueve directores. Pero además, el Káiser asumirá un nuevo cargo: director deportivo de fútbol.

La Comisión de Fútbol de Colo Colo

El exministro del deporte también liderará la Comisión de Fútbol en ByN, que se encargará de analizar los posibles fichajes del próximo mercado de invierno.

De ella también participará el presidente Aníbal Mosa, sumado a su mano derecha, el vicepresidente Eduardo Loyola, y el director Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Quien tendrá que rendir cuentas ante dicha comisión es el gerente deportivo Daniel Morón, encargado de buscar, proponer y gestionar nombres para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

En síntesis

Jaime Pizarro regresa como director deportivo y liderará la nueva Comisión de Fútbol .

regresa como director deportivo y liderará la nueva . Aníbal Mosa , Eduardo Loyola y Edison Marchant integran la mesa para gestionar fichajes .

, Eduardo Loyola y Edison Marchant integran la mesa para gestionar . El gerente Daniel Morón gestionará los refuerzos para la dirección técnica de Fernando Ortiz.