Daniel Morón termina con el misterio por la continuidad de este jugador en Colo Colo: “Bastante definido”

El gerente deportivo de Colo Colo se refirió a la continuidad de uno de los buenos valores del Cacique en esta temporada.

Colo Colo vive un excelente momento en la temporada 2026, donde es el único puntero que tiene la Liga de Primera 2026 y, como si fuera poco, también comanda su grupo en la Copa de la Liga a falta de dos partidos para completar la fase de grupos.

El día de ayer, el equipo dirigido por Fernando Ortiz derrotó a Deportes Concepción por 3-1, compromiso en donde no dijo presente Joaquín Sosa, una de las buenas figuras que ha tenido Colo Colo este año.

Fue precisamente la situación contractual del charrúa la que abordó Daniel Morón el día de ayer, diciendo que “Joaquín tiene una situación bastante definida, en la cual el club puede estar muy tranquilo con eso”.

Sosa ha sido el patrón de Colo Colo este 2026. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el campeón de América con los albos dijo que “Él tiene una renovación, una posible opción de compra, extensión de contrato. Así que todas las que pudiesen ser son favorables para Colo Colo”.

“Estamos muy tranquilos con eso. Es parte a veces de que se critique o no a los jugadores sin verlos muchas veces. En este caso, después de un cierto tiempo, nosotros estamos muy conformes”, agregó en el cierre.

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Así las cosas, todo indica que, de seguir en el alto rendimiento que está mostrando Joaquín Sosa, Blanco y Negro buscará la continuidad del jugador para una temporada 2027 en donde pretenden decir presente en Copa Libertadores de América.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 y su grupo en la Copa de la Liga.

Daniel Morón confirmó que el club posee opciones favorables para renovar a Joaquín Sosa.

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