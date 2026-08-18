Claudio Borghi le da un tirón de orejas a este jugador de Colo Colo: “Juega en el deportivo yo”

El ídolo de Colo Colo, Claudio Borghi le dejó este importante tirón de orejas a este jugador en el 'Cacique'.

Colo Colo tuvo un pequeño tropezón dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ igualaron a dos tantos ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, resultado que puso punto final a la racha de victorias consecutivas para el equipo de Fernando Ortiz.

Tras lo que fue este duelo, el ex jugador y entrenador Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de Picado TV, en la que analizó lo que fue la actuación del ‘Cacique’.

Dentro de este análisis, el ‘Bichi’ puntualizó en el rendimiento de Leandro Hernández, quien ha tenido un gran protagonismo en Colo Colo, pero el ex DT le dejó un importante consejo al joven jugador del ‘Albo’.

“Yo creo que Hernández va a ser un gran jugador cuando empiece a mirar para los costados, remata de todos lados…”, señaló Borghi.

Borghi y su mensaje a Hernández | Foto :Photosport

Concluyendo, Borghi siente que tanto Leandro Hernández como Lautaro Pastrán son jugadores que son bastante desequilibrantes dentro del equipo, pero que son muy pocos asociativos con su equipo, en la que los definió con un particular término.

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“Hay dos jugadores que me llaman la atención en Colo Colo, uno es él (Leandro Hernández) y el otro es Lautaro Pastrán, pero juegan en el Deportivo yo…”, cerró.

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