Destapan el complejo escenario de Arturo Vidal en Colo Colo: “No se puede asegurar que siga”

La renovación de contrato de Arturo Vidal sigue siendo un misterio en Colo Colo, y la situación comienza a incomodar al jugador.

Un complicado escenario estaría enfrentando el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo. Para todos en Macul es sabido que el ‘King’ quiere seguir vistiendo la camiseta alba el próximo año, sin embargo su continuidad en el Monumental está lejos de estar asegurada.

El volante termina su contrato con Colo Colo en diciembre 2026 y, pese a que tiene como principal objetivo pelear la Copa Libertadores del próximo año, en Blanco y Negro aún no existe claridad respecto a su renovación.

El escenario genera preocupación en el entorno del jugador, considerando que el propio Vidal ha manifestado su intención de permanecer en el Cacique. Sin embargo, Aníbal Mosa, fue enfático hace unos días. “Las renovaciones, como lo he dicho en tantas oportunidades, las vamos a ver una vez que nosotros sepamos Colo Colo dónde está instalado. Y eso será a fines de temporada”, sostuvo el presidente de ByN.

“Está difícil el tema de Arturo Vidal…”

Y la teleserie está lejos de terminar. Este miércoles aparecieron nuevos antecedentes que dan cuenta de un escenario poco auspicioso para el mediocampista. El periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, aseguró que la continuidad del King está en duda y que su círculo comienza a inquietarse por la falta de acercamientos.

“Está difícil el tema. No se puede asegurar que Arturo Vidal siga en Colo Colo. El jugador quiere, tiene todos los deseos de continuar, pero en su círculo algo de ruido les hace que, a estas alturas del año, por ser Arturo Vidal, no haya ningún acercamiento para la renovación”, comentó Alvarado.

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La incertidumbre llega en una temporada en la que Vidal ha tenido actuaciones de sombras y luces bajo la conducción de Fernando Ortiz, quien lo ha utilizado como último hombre dentro de su esquema. Aun así, el King registra 30 partidos disputados durante 2026, con cuatro goles y tres asistencias.

En resumen…