Javier Correa apuesta todo por este jugador en Colo Colo: “Tiene un techo muy alto”

Colo Colo hoy en día goza de un tremendo presente dentro del fútbol nacional, en donde los ‘Albos’ gracias a su buen rendimiento, están cada vez más cerca de sumar un nuevo título.

En el conjunto de Fernando Ortiz, muchos jugadores son los que se han ido consolidando a lo largo de la temporada, lo que sin duda ha ido generando mayor competencia en el plantel.

Dentro de lo que es esta importante competencia por conseguir una camiseta de titular, es en el centro del ataque, en donde Javier Correa es hoy en día el gran delantero que tiene Colo Colo.

El atacante argentino en las últimas horas dijo presente en uno de los directos de Arturo Vidal en su canal de ‘Kick’, en el que habló de diversos temas y uno de estos, fue sobre una de las grandes promesas del club: Felipe Raipán.

“Raicrack es bueno, Lo tengo cortito. Es un muy buen cabro. Ojalá que no lo mufemos ni nada, pero para mí tiene un techo muy alto. Nosotros estamos para ayudarlos, como siempre decimos. Lo tratamos de aconsejar para que sea lo mejor que pueda”, declaró el atacante argentino.

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Javier Correa, quien hoy en día se alza como una de las grandes figuras en el plantel de Colo Colo, deja en claro que hace su gran apuesta por el joven atacante de 16 años, a quien le ve unas tremendas condicione para brillar.

El joven atacante Felipe Raipán, que ya ha ido dando sus primeros pasos en Colo Colo, ya suma tres goles en esta temporada con la camiseta ‘Alba’ y en la que espera seguir incrementando su cifra goleadora.