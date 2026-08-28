Fernando Ortiz deja un importante mensaje a los jóvenes de Colo Colo: “Yo les digo…”

Colo Colo sigue con su tranco firme dentro de la Liga de Primera y tras lo que fue su triunfo ante la Universidad de Chile, los ‘Albos’ ponen atención a su próximo duelo en el torneo ante Audax Italiano, en el que esperan poder sumar una victoria en el Estadio Monumental para seguir acercándose al título.

En las últimas horas, el entrenador Fernando Ortiz habló con el canal oficial del club y se expresó sobre lo que fue su último duelo por Copa Chile y lo que será su reencuentro con el hincha en el Estadio Monumental, manifestando su felicidad por aquello.

“La verdad que dejar atrás la Copa Chile y jugar en nuestra cancha es algo muy importante para nosotros. La verdad se sintió muy a pleno en el Nacional con nuestra gente, pero en casa creo que es algo que juega a favor jugar con nuestra gente”, parte señalando Ortiz.

Sobre lo que es su próximo rival, el ‘Tano’ sabe que Audax Italiano no vive de un buen presente dentro de la Liga de Primera, pero aún así lo considera un rival de cuidado, en la que espera planificar un buen partido para poder sumar los tres puntos.

Ortiz habla fuerte y claro en Colo Colo | Foto: Photosport

“Enfrentamos a un gran rival, más allá de que en su presente no puedan estar como quieren estar, pero el respeto nuestro lo tienen, trataremos de hacer el mismo trabajo que venimos haciendo, sin menospreciar al rival. Será un partido difícil y después pensaremos en la Copa Chile, que es con el mismo rival”, declara.

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Ortiz y su mensaje a los jóvenes

Finalmente, Ortiz dejó un importante mensaje sobre los jóvenes de Colo Colo, a quienes les ha ido dando la oportunidad con el correr de la temporada y que la seguirán teniendo, siempre y cuando sigan rindiendo de buena forma en sus distintas categorías.

“Sí, son jóvenes que están pidiendo pista como yo les digo a ellos, están haciendo sus cosas correctamente en su categoría y nosotros como plantel profesional y entrenador, hay que darles oportunidades que se puedan reflejar en el primer equipo”, cerró.