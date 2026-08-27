Gonzalo Jara apuesta fuerte por este jugador de Colo Colo: “Uno ve algo distinto en él”

Colo Colo cerró de gran forma su actuación dentro de la fase de grupos en la Copa Chile, en el que los ‘Albos’ derrotaron por 3-0 a Unión Española y avanzaron a la próxima fase en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores Mañaneros’ sobre el rendimiento del ‘Cacique’, en la que puntualmente habló sobre el rendimiento de Felipe Raipán, el joven atacante de Colo Colo que volvió a anotar.

“Es goleador, es de esos que están donde tienen que estar, olfatean bien la jugada, donde comienza y como termina”, parte señalando Jara.

Siguiendo en esa misma línea, el hoy panelista destaca lo que ha sido el aporte de Raipán, quien lleva una importante cuota goleadora en los pocos minutos que ha jugado vistiendo la camiseta de Colo Colo a sus 16 años.

Jara elogia a Raipán | Foto: Photosport

“Los goles que lleva en Colo Colo en los pocos minutos que ha jugado, uno le puede poner el partido de Copa Chile o el campeonato, da lo mismo, pero para un joven como él, debutar y convertir, es bueno”, declara.

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Jara pone fichas en Raipán

Concluyendo, Jara asume en que ve muchas condiciones en Felipe Raipán, en la que si mantiene bien puesto su foco en lo futbolístico, puede ser un jugador que le puede entregar mucho a Colo Colo y al fútbol chileno.

“Uno ve algo más en él, hace un tiempo lo veía la primera vez que marcó, uno ve y va leyendo al jugador, la forma de hablar, la forma de declarar y hasta su corte de pelo. Un joven que no tiene un corte con un degrade o ceja cortada, es distinto. Uno ve algo distinto en él”, cerró.