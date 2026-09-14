Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

La arenga de Arturo Vidal a los jugadores de Santiago Wanderers previo a la Copa Intercontinental Sub 20

El King aprovechó el partido amistoso de este lunes con Colo Colo para desearle éxito a los canteranos de Santiago Wanderers.

Arturo Vidal compartió con Santiago Wanderers Sub 20. (Foto: @colocolooficial)
Arturo Vidal compartió con Santiago Wanderers Sub 20. (Foto: @colocolooficial)

Este lunes Colo Colo recibió a Santiago Wanderers Sub 20 en el Estadio Monumental, en el último partido amistoso de los Caturros previo a la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid.

Los campeones de la Copa Libertadores Sub 20 se inclinaron por 4-2 ante el Cacique en las canchas de entrenamiento de Pedrero.

+ Seguinos en

Por el lado del cuadro popular, jugaron los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo el domingo ante Deportes Concepción, así como los suplentes, no citados y los suspendidos.

Entre ellos estuvo Arturo Vidal, que por acumulación de tarjertas amarillas no pudo estar ayer en el empate 1-1 contra el León de Collao.

Al King se le vio muy activo esta jornada, incluso terminado el partido le dedicó una arenga a los canteranos wanderinos. “Bien todos, bien. Mucha suerte”, se puede oír en un video que subieron a las redes sociales de Colo Colo.

En el mismo, se oye a otro jugador del Cacique que les desea éxito a los porteños: “Que les vaya bien, cabros”.

Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuándo es la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid?

La final de la Copa Intercontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid -campeón UEFA Youth League-, se disputa el próximo sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu. En nuestro país será transmitida por TNT Sports Premium y HBO Max.

Ver también

¿Qué dirán los hinchas de Colo Colo? Aníbal Mosa defiende los conciertos en el Estadio Monumental

En síntesis

  • Arturo Vidal dedicó una arenga al plantel Sub 20 de Santiago Wanderers.
  • Colo Colo derrotó 4-2 a Santiago Wanderers Sub 20 en un amistoso.
  • La final contra Real Madrid se jugará el sábado 19 de septiembre.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones