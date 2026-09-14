El King aprovechó el partido amistoso de este lunes con Colo Colo para desearle éxito a los canteranos de Santiago Wanderers.

Este lunes Colo Colo recibió a Santiago Wanderers Sub 20 en el Estadio Monumental, en el último partido amistoso de los Caturros previo a la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid.

Los campeones de la Copa Libertadores Sub 20 se inclinaron por 4-2 ante el Cacique en las canchas de entrenamiento de Pedrero.

Por el lado del cuadro popular, jugaron los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo el domingo ante Deportes Concepción, así como los suplentes, no citados y los suspendidos.

Entre ellos estuvo Arturo Vidal, que por acumulación de tarjertas amarillas no pudo estar ayer en el empate 1-1 contra el León de Collao.

Al King se le vio muy activo esta jornada, incluso terminado el partido le dedicó una arenga a los canteranos wanderinos. “Bien todos, bien. Mucha suerte”, se puede oír en un video que subieron a las redes sociales de Colo Colo.

En el mismo, se oye a otro jugador del Cacique que les desea éxito a los porteños: “Que les vaya bien, cabros”.

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Mira el VIDEO a continuación:

Te dejamos los goles de nuestro amistoso ante Santiago Wanderers Sub 20 🤟🏻⚪️⚫️



⚽️ Javier Correa

⚽️⚽️ Marcos Bolados

⚽️ Gedeón Díaz pic.twitter.com/0fEtOFyJ1M — Colo-Colo (@ColoColo) September 14, 2026

¿Cuándo es la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid?

La final de la Copa Intercontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid -campeón UEFA Youth League-, se disputa el próximo sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu. En nuestro país será transmitida por TNT Sports Premium y HBO Max.

En síntesis

Arturo Vidal dedicó una arenga al plantel Sub 20 de Santiago Wanderers.

dedicó una arenga al plantel Sub 20 de Santiago Wanderers. Colo Colo derrotó 4-2 a Santiago Wanderers Sub 20 en un amistoso.

a Santiago Wanderers Sub 20 en un amistoso. La final contra Real Madrid se jugará el sábado 19 de septiembre.