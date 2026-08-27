El legendario goleador tiene optimismo sobre el futuro de Felipe Raipán. Para él, tiene las condiciones para brillar en Macul.

Colo Colo logró la misión y se despidió de la fase de grupos de Copa Chile con un triunfo 3-0 sobre Unión Española. La escuadra alba avanzó de ronda y ello provocó la reacción de Iván Zamorano.

El emblemático delantero estuvo presente en el encuentro y luego del pitazo final conversó con la prensa: llenó de elogios a una de las mayores promesas de la institución. Su nombre es Felipe Raipán.

Luego de ingresar en el segundo tiempo, el atacante de 16 años convirtió el último tanto del partido y por ello ilusiona al mítico seleccionado chileno. Puede ser clave para el recambio generacional.

“Hay jugadores que nacen con esa estrella y él está marcando una etapa importante en su vida. A corta edad ya se enfrenta a esta responsabilidad de aparecer esporádicamente y responder de la forma en que lo hace”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Cada vez que el Tano (Fernando Ortiz) lo ha requerido, responde con goles, así que me parece un chico muy interesante. Creo que tenemos delantero para el futuro”.

Iván Zamorano alabó a Felipe Raipán en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Iván Zamorano aprueba la cantera de Colo Colo

A su vez, el retirado ariete fue consultado sobre el momento que atraviesa Gabriel Maureira. En este duelo, fue relegado a la banca de suplentes para el estreno oficial de Vozinha en la portería.

“Se encontró con el arco de manera inesperada y ha respondido a la perfección. Es un chico de mucho futuro y el hecho de tener a Vozinha le va a servir para la competitividad y seguir progresando“, reflexionó.