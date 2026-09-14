El presidente de Blanco y Negro otra vez se tuvo que referir al capitán de Colo Colo, cuando todavía no le renuevan contrato.

El domingo Colo Colo volvió a enredar puntos y se volvió a acortar la brecha con sus escoltas por el título de la Liga de Primera 2026, aunque el Cacique todavía tiene 12 puntos de ventaja.

Uno de los ausentes en el empate 1-1 contra Deportes Concepción fue Arturo Vidal, referente y capitán de los albos, que estaba cumpliendo una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas (8).

Tras el partido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue consultado por cuánto hizo falta el King en este cotejo ante el León de Collao, considerando que es uno de los pilares del equipo que dirige Fernando Ortiz.

Y en medio de las tensiones con el bicampeón de América, por no renovarle contrato hasta el momento, el timonel albo tiró la pelota al córner.

“Pucha no sé, eso habría que preguntárselo al técnico, ellos hacen un análisis un poquito más fino de lo que ocurrió, pero bueno, este tipo de cosas suceden”, respondió Mosa.

“Lo importante es que todavía tenemos una diferencia importante, pero no tenemos que aflojar, tenemos que dar la pelea hasta el final”, agregó.

Publicidad

De todos modos, el puertomontino lamentó este segundo empate consecutivo del cuadro popular: “Lamentable, queríamos ganar, estábamos con 41 mil almas ahí, pero bueno, no se pudo pero vamos sumando que es lo importante. Así que hay que seguir muy concentrados, no se ha ganado nada todavía. Hay que estar muy concentraditos para los siete partidos que quedan”.

Mientras que Vidal llegó al Estadio Monumental para acompañar a sus compañeros y se retiró sin emitir declaraciones, medida que habría adoptado hasta que no se solucione su extensión contractual.

Publicidad

En síntesis