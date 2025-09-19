En Colo Colo salieron dos jugadores en el último mercado de invierno, uno fue el portero Brayan Cortés que partió a préstamo a Peñarol y el otro fue Cristián Zavala cedido a Coquimbo Unido.

Este último tuvo que renovar con el Cacique hasta diciembre del 2026 para poder partir a la Cuarta Región, donde reforzó al actual líder de la Liga de Primera 2025.

Pese a su extensión con los albos, estaba sembrada la duda si realmente volverá a fin de año al Estadio Monumental o se quedará con los Piratas, lo que fue aclarado por el gerente general Pablo Morales.

El dirigente del cuadro aurinegro habló con En Cancha y confirmó que “Zavala actualmente está a préstamo, es una decisión temporal, y tiene contrato para el próximo año con Colo Colo”.

Eso sí, dejó abierta la puerta para hacer un negocio con el extremo de 26 años: “Las condiciones del mercado pueden cambiar según los objetivos, pero para Coquimbo Unido sería un gran aporte contar con él en la próxima temporada. No obstante, hoy por hoy, y según lo firmado, Zavala sigue siendo jugador de Colo Colo”.

El tremendo aporte de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

Finalmente se refirió al tremendo aporte que ha sido el oriundo de Puente Alto para esta segunda rueda del Barbón, que se acerca a pasos agigantados a su primer título de Primera División.

“Venir a Coquimbo Unido ha sido provechoso tanto para el club, porque fue un tremendo refuerzo, como para él, porque ha demostrado que tiene las condiciones para ser titular en un equipo que pelea en la parte alta de la tabla“, señaló Morales.

Cristián Zavala está a préstamo en Coquimbo Unido hasta diciembre. (Foto: Photosport)

Cabe destacar que Cristián Zavala lleva cuatro asistencias en seis partidos disputados con Coquimbo Unido, mientras que en todo el primer semestre solo pudo dar una en Colo Colo, donde terminó cortado por el entrenador Jorge Almirón.