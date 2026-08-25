¿Debuta Vozinha? La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Unión Española en la Copa Chile

La formación llena de sorpresas que prepara Colo Colo para su duelo ante Unión Española por la Copa Chile.

Colo Colo disputará lo que será su último duelo dentro de la fase de grupos de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ buscarán asegurar el primer puesto del Grupo E en su enfrentamiento ante Unión Española.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan a este partido con el ánimo arriba tras lo que fue el triunfo por 2-1 en el Superclásico ante la Universidad de Chile, resultado que encamina a los ‘Albos’ a un nuevo título en el fútbol chileno.

Para este compromiso ante los ‘Hispanos’, el estratega del ‘Popular’ alineará un duelo muy distinto al del pasado fin de semana, en el que una de las grandes novedades será el anhelado debut de Vozinha, el golero que tendrá su primera vez en el fútbol chileno

La formación de Colo Colo sería con: Vozinha en portería; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg en el mediocampo; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en ataque.

Vozinha tendrá su debut en Colo Colo | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Unión Española se disputará este miércoles 26 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

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