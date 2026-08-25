¿Debuta Vozinha? La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Unión Española en la Copa Chile

Colo Colo disputará lo que será su último duelo dentro de la fase de grupos de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ buscarán asegurar el primer puesto del Grupo E en su enfrentamiento ante Unión Española.
Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan a este partido con el ánimo arriba tras lo que fue el triunfo por 2-1 en el Superclásico ante la Universidad de Chile, resultado que encamina a los ‘Albos’ a un nuevo título en el fútbol chileno.
Para este compromiso ante los ‘Hispanos’, el estratega del ‘Popular’ alineará un duelo muy distinto al del pasado fin de semana, en el que una de las grandes novedades será el anhelado debut de Vozinha, el golero que tendrá su primera vez en el fútbol chileno
La formación de Colo Colo sería con: Vozinha en portería; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg en el mediocampo; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en ataque.
Vozinha tendrá su debut en Colo Colo | Foto: Photosport
El duelo entre Colo Colo y Unión Española se disputará este miércoles 26 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.
En Síntesis
- Vozinha debutará en Colo Colo como titular este miércoles ante Unión Española.
- Colo Colo busca asegurar el primer lugar del Grupo E en la Copa Chile.
- El partido será el miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en Estadio Nacional.