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Liga de Ascenso

¿Premium o básico? La señal de TNT Sports que transmite Recoleta vs. Santiago Wanderers en Primera B

Deportes Recoleta y Santiago Wanderers se ven las caras en un duelo clave en la lucha por el ascenso en Primera B.

Recoleta vs. Wanderers, este sábado por la Fecha 16 del Ascenso.
© ChatGPTRecoleta vs. Wanderers, este sábado por la Fecha 16 del Ascenso.

Santiago Wanderers vuelve a la acción en la Primera B para disputar el partido pendiente de la fecha 16 ante Deportes Recoleta. Los Caturros necesitan sumar de a tres para recuperar el liderato de la tabla, a la espera de lo que hagan Cobreloa y San Luis en sus respectivos compromisos.

El Decano llega golpeado luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Cobreloa en Calama donde además sufrió las expulsiones de Dylan Portilla y Martín Villarroel. El tropiezo le significó a los porteños perder el liderato y puso en llamas la lucha por el ascenso directo, por lo que un triunfo ante los textiles es fundamental para mantenerse en la pelea.

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Por su parte, el conjunto dirigido por Francisco Arrué suma 38 puntos y busca mantener su buena campaña para asegurar un lugar en la liguilla de ascenso. Los recoletanos vienen de igualar 0-0 ante Deportes Santa Cruz y ahora tendrán la oportunidad de sumar ante uno de los rivales más fuertes como forasteros en la temporada.

Recoleta sorprendió a Wanderers en Playa Ancha en la primera rueda (Photosport).

Recoleta sorprendió a Wanderers en Playa Ancha en la primera rueda (Photosport).

¿Cuándo juegan Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers?

El partido pendiente de la fecha 16 de la Primera B se disputará este sábado a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

¿Dónde ver Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que el streaming estará disponible mediante HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

PosClubPJPGPEPPGFGCDIFPts
1Cobreloa25129443271645
2Wanderers25128540261444
3San Luis25128539291044
4Magallanes2511774138340
5Antofagasta25108742261638
6Recoleta2510873633338
7San Marcos259973123836
8Unión Española2510693232036
9Copiapó259793739-234
10Puerto Montt25104112631-534
11Deportes Temuco258894035532
12Deportes Iquique2561093330328
13Curicó Unido2569102238-1624
14Santa Cruz25410112638-1222
15Unión San Felipe2557131642-2622
16Rangers2546152340-1718
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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