Deportes Recoleta y Santiago Wanderers se ven las caras en un duelo clave en la lucha por el ascenso en Primera B.

Santiago Wanderers vuelve a la acción en la Primera B para disputar el partido pendiente de la fecha 16 ante Deportes Recoleta. Los Caturros necesitan sumar de a tres para recuperar el liderato de la tabla, a la espera de lo que hagan Cobreloa y San Luis en sus respectivos compromisos.

El Decano llega golpeado luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Cobreloa en Calama donde además sufrió las expulsiones de Dylan Portilla y Martín Villarroel. El tropiezo le significó a los porteños perder el liderato y puso en llamas la lucha por el ascenso directo, por lo que un triunfo ante los textiles es fundamental para mantenerse en la pelea.

Por su parte, el conjunto dirigido por Francisco Arrué suma 38 puntos y busca mantener su buena campaña para asegurar un lugar en la liguilla de ascenso. Los recoletanos vienen de igualar 0-0 ante Deportes Santa Cruz y ahora tendrán la oportunidad de sumar ante uno de los rivales más fuertes como forasteros en la temporada.

Recoleta sorprendió a Wanderers en Playa Ancha en la primera rueda (Photosport).

¿Cuándo juegan Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers?

El partido pendiente de la fecha 16 de la Primera B se disputará este sábado a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

¿Dónde ver Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que el streaming estará disponible mediante HBO Max.

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Tabla de posiciones de Primera B