Carlos Heller cuenta la verdad sobre la venta de acciones en la U: “No teníamos cómo saber”

El empresario, ex presidente de Azul Azul, abordó el delicado momento que vive el club de sus amores tras el escándalo del Grupo Sartor.

Carlos Heller rompió el silencio y entregó su versión sobre la venta de sus acciones en Azul Azul al Grupo Tactical Sport, operación que terminó con Michael Clark al mando de la concesionaria que administra Universidad de Chile. A cinco años del traspaso de fondos el empresario abordó el delicado escenario que vive el club y defendió la forma en que se concretó la operación.

El excontrolador de Azul Azul aseguró que lamenta profundamente la situación que atraviesa la institución, pero descartó que existieran irregularidades en el proceso de venta. “Por lo que quiero a la U, por el tiempo, la energía y el cariño que le entregué, no puedo más que rechazar, condenar y lamentar todo lo que está ocurriendo. Pero hay que ser claros y categóricos: todo el proceso de venta de las acciones está en completo orden”, afirmó.

Michel Clark está en prisión preventiva por graves delitos económicos (Photosport).

La verdad sobre la venta de acciones a Michael Clark.

Heller explicó que las acciones fueron vendidas a un fondo de inversiones que, según sostuvo, contaba con domicilio conocido y cuyos principales ejecutivos también eran identificables. “Lo hicimos a un Fondo de Inversiones con domicilio conocido, así como también lo eran sus dos principales ejecutivos, y la administradora del fondo estaba sujeta al control de la CMF (ente regulador). No teníamos cómo saber lo que hoy denuncia la Fiscalía, ni quiénes eran las personas encubiertas que estaban detrás de este esquema de interés por Azul Azul”, señaló.

Las palabras de Heller se conocen en medio de la investigación relacionada con Sartor, que terminó exponiendo antecedentes sobre las personas y sociedades que estaban detrás de la operación vinculada a Azul Azul y que llevó a Clark a quedar en prisión preventiva tras ser acusado de graves delitos económicos, entre ellos, fraude, lavado de activos y administración desleal.

Tras alejarse de la propiedad de Universidad de Chile, Heller se enfocó nuevamente en sus actividades empresariales. Luego de su salida del Grupo Bethia, conformó junto a sus hijos el Grupo Alpes y actualmente mantiene sus negocios, entre ellos su participación en Megamedia.

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En síntesis…