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Vozinha sorprende con una polémica decisión en Colo Colo que preocupa a Fernando Ortiz

El portero de Cabo Verde, Vozinha tomó esta sorpresiva decisión en Colo Colo.

Vozinha tomó una decisión polémica en Colo Colo
© PhotosportVozinha tomó una decisión polémica en Colo Colo

En Colo Colo se preparan para lo que será su partido de vuelta dentro de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, en donde los ‘Albos’ están con ventaja en la serie tras imponerse por 1-0 en el duelo de ida en el sur del país.

El estratega Fernando Ortiz sigue alistando este compromiso y dentro de esta preparación, el DT del ‘Popular’ recibió una inesperada noticia sobre uno de sus jugadores.

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Se trata sobre el portero de Cabo Verde, Vozinha, quien culminó su participación junto a su selección en esta Fecha FIFA el 29 de septiembre en la derrota de su país por 2-1 ante Ruanda y luego de esto se esperaba por el pronto retorno del golero a Colo Colo.

Esta vuelta deberá seguir esperando y todo esto, porque el guardameta de 40 años habría pedido un permiso en el club para pasar unos días en su país para poder compartir con su familia, la que no ve desde su arribo a Colo Colo.

Vozinha aún no vuelve a Chile | Foto: Photosport

Vozinha aún no vuelve a Chile | Foto: Photosport

El periodista Daniel Arrieta informó en TNT Sports de que el portero podría tener un permiso especial y podría volver a Chile para sumarse a los trabajos de Colo Colo para la próxima semana.

¿La razón? La fecha FIFA culmina el martes 6 de octubre, por lo que el el guardameta de Cabo Verde podría tener hasta esa fecha para volver a emprender su retorno al ‘Cacique’.

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De esta manera, Vozinha quedaría descartado para el duelo de vuelta ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile y lucharía por un puesto en la convocatoria para lo que será el partido por la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Coquimbo Unido.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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