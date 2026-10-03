La trágica muerte que enluta al fútbol chileno: “En este momento de inmenso dolor”

El conjunto del Campanil informó el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, integrante del plantel Sub 16 del fútbol femenino.

El fútbol chileno está de luto. Universidad de Concepción dio a conocer durante la mañana de este sábado una lamentable noticia: el conjunto del Campanil informó el fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, joven futbolista que integraba el plantel femenino Sub 16 del elenco penquista, y quien perdió la vida en las últimas horas tras un trágico accidente.

A través de sus redes sociales, el Campanil comunicó la triste noticia mediante un comunicado oficial. “Club Deportivo Universidad de Concepción comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, integrante de nuestro plantel Sub-16 Femenino, quien partió tras un trágico accidente”, informó la institución.

Un duro golpe enluta al fútbol femenino del Campanil (Foto de referencia/Facebook).

“Recibimos esta dolorosa noticia con profunda tristeza. Josefa fue parte de nuestra familia forera y compartió junto a sus compañeras y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones”, agregaron desde Universidad de Concepción.

Finalmente, el club expresó sus condolencias a la familia y cercanos de la joven, además de sus compañeras y cuerpo técnico. “En este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeras, y cuerpo técnico. Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz”, cerró el comunicado.