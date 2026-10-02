Marcelo Díaz sorprende y le dedica estas palabras a Arturo Vidal: “Hay jugadores que están…”

Carepato se refirió a la posibilidad de volver a llamar a Arturo Vidal a la Selección Chilena: "Hoy Arturo es líbero...", lanzó.

Tras anunciar su partido de despedida del profesional para el próximo 8 de diciembre, Marcelo Díaz abordó el delicado presente que atraviesa la Selección Chilena. El histórico mediocampista tuvo palabras para los experimentados jugadores de la Generación Dorada que todavía siguen en actividad.

Uno de los nombres que destacó fue el de Eduardo Vargas, actual compañero en Universidad de Chile y con el que ganó las Copa América y una Copa Sudamericana con la U. ‘Carepato’ valoró el tremendo estado físico del delantero, quien con 37 años es la gran figura del conjunto universitario.

“Vargas tiene 37 años y parece un cabro chico de 20 años. Físicamente está mejor que todos los delanteros que tiene Chile hoy en día y tú dices: ‘¿Cómo? Eso no puede ser’. No podemos pretender que Vargas permanezca por diez años más”, señaló el mediocampista en conversación con TNT Sports.

Díaz también fue consultado por la posibilidad de que Vargas y Charles Aránguiz vuelvan a ser considerados en la Selección Chilena.

En ese escenario, el exjugador de La Roja fue claro respecto a los dos referentes azules: “Yo llevaría a Eduardo y a Charles”, aseguró el bicampeón de América, quien manifestó su respaldo a una eventual convocatoria de ambos futbolistas para el ‘Equipo de Todos’.

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Distinta fue su postura respecto de Arturo Vidal. El capitán de la U explicó que actualmente el jugador de Colo Colo se desempeña como líbero, posición donde ya existen varias alternativas sobre el King: “Hoy Arturo es líbero, y ahí hay jugadores que están un peldaño arriba. En su tiempo era crack, crack, crack como líbero. Yo lo enfrenté en las divisiones inferiores”, remató.