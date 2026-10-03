Fernando Gago preocupado: Figura de la U enciende las alarmas en el CDA por molestias físicas

Uno de los titulares indiscutidos en el esquema de Universidad de Chile lleva dos días con trabajo diferenciado en el CDA.

Universidad de Chile sumó una nueva preocupación de cara al duelo de Copa Chile ante Deportes Antofagasta. Uno de los titulares indiscutidos en la oncena azul lleva dos días realizando trabajos diferenciados y no ha podido entrenar a la par de sus compañeros, situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico de Fernando Gago.

Según informó el sitio partidario Emisora Bullanguera, se trata de Fabián Hormazábal, quien presenta posibles molestias físicas que le han impedido trabajar con normalidad durante las últimas jornadas.

La situación genera inquietud en Fernando Gago, considerando que Hormazábal ha sido una pieza importante para el funcionamiento del equipo y la U afrontará una llave clave por la Copa Chile en los próximos días. El primer partido ante los Pumas se disputará el próximo jueves en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los próximos entrenamientos serán determinantes para conocer la evolución del futbolista y saber si podrá estar disponible para el encuentro en el norte del país. En caso de que no llegue en condiciones, el técnico argentino deberá buscar una alternativa para cubrir su ausencia.

Las lesiones vuelven así a convertirse en un dolor de cabeza para Gago justo antes de una serie en la que Universidad de Chile busca seguir avanzando y mantenerse en carrera por el título de Copa Chile.