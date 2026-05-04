Claudio Borghi no queda 100% conforme con el triunfo de Colo Colo sobre Coquimbo Unido: “Para mí…”

La Liga de Primera 2026 se puso al día ayer domingo, donde Colo Colo se tuvo que poner el overol para derrotar a Coquimbo Unido por 3-1 ante la atenta mirada de casi 35 mil espectadores en el Estadio Monumental.

Si bien el primer tiempo de los albos fue discreto, de igual manera se fueron al descanso en ventaja con el penal de Maximiliano Romero. En la segunda mitad Coquimbo Unido empató, pero un inspirado Javier Correa selló el triunfo para el Cacique.

Más allá de la alegría alba, uno que puso los paños fríos fue Claudio Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports apuntó una gran crítica: “Para mí le sigue sobrando un volante en el medio, porque los tres son más o menos parecidos. No hubo creación salvo cuando entró Claudio Aquino, quien tiene un toque diferente”, dijo.

Colo Colo se quedó con los tres puntos ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport

“La gente está conforme, porque van primeros, pero todavía falta un poco más. Si vas ganando en tu estadio, es manejar el resultado, la pelota y hacer desesperar al rival y eso no ocurrió. Coquimbo pudo haber hecho más goles”, complementó.

Lo cierto es que, más allá de que los primeros minutos de Claudio Aquino fueron dubitativos, después fue un aporte para el equipo y se le vio a Colo Colo con una dinámica que no tuvo en el primer tiempo.

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¿Hará cambios? Este sábado el Cacique enfrenta a Deportes Concepción por la Copa de la Liga y habrá que ver si Fernando Ortiz incluye a Claudio Aquino en el once inicial o si arranca de la misma manera que lo hizo ante los piratas.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido ante 35 mil personas en el Monumental.

El delantero Javier Correa anotó los goles del triunfo tras el penal de Maximiliano Romero.

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