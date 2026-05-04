Marcelo Ramírez se saca el sombrero con este jugador de Colo Colo y no es Javier Correa: “Revirtió la situación”

Colo Colo parecía que se enredaba el día de ayer ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, pero un descomunal Javier Correa anotó dos goles para que el Cacique sea el nuevo y exclusivo puntero de la Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no estaba haciendo un buen partido antes de los dos goles de Javier Correa y, para revertir esa situación, mandó al campo de juego al resistido Claudio Aquino, quien terminó haciendo un buen compromiso.

Marcelo ‘Rambo’ Ramírez destacó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports la capacidad de revertir la situación del ex Vélez Sarsfield: “No entra bien, perdió los primeros balones que jugó y empezó a recibir pifias y me gustó que revirtiera esa situación”, dijo en un principio.

Aquino aplaudido por el Rambo Ramírez. | Foto: Photosport

“Lo normal a veces es que te empieces a caer, ya no quieres la pelota, te escondes. Sin embargo, crece en su juego, hace buenas habilitaciones, superó ese momento, pero no arrancó para nada bien”, complementó.

Si bien Claudio Aquino tomó unas malas decisiones cuando ingresó, habilitó de gran manera a Javier Correa para el 2-1 y después fue clave para manejar los hilos de un partido donde Colo Colo tenía que asegurar los tres puntos.

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¿Pide camiseta de titular? El Cacique juega este sábado ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, duelo clave para los albos en su afán de instalarse en las semifinales del torneo donde sólo clasifica el primero de cada grupo.

En síntesis

Javier Correa anotó dos goles en el triunfo de Colo Colo ante Coquimbo Unido.

El mediocampista Claudio Aquino ingresó como suplente y asistió para el 2-1 definitivo.

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