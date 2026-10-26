El lateral izquierdo reaccionó a los rumores sobre presuntos atrasos. No estuvo en el empate contra Palestino.

Colo Colo tiene una polémica sobre el cierre de la temporada. En el empate 1-1 contra Palestino por la Liga de Primera, la ausencia de una de las figuras albas en la convocatoria llamó la atención.

Sin estar suspendido o lesionado, Diego Ulloa no fue considerado en la citación del conjunto popular y se rumoreó sobre una presunta indisciplina del lateral izquierdo: el propio jugador respondió al trascendido.

En conversación con Radio ADN, el zurdo de 23 años fue consultado sobre la información que surgió en las últimas horas. No titubeó y descartó tajantemente las especulaciones.

“Dejen de inventar, es todo mentira“, indicó escuetamente el seleccionado chileno.

Cabe consignar que el rumor en cuestión asegura que el futbolista tuvo diversos atrasos en Colo Colo y que por ello perdió espacio con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

Diego Ulloa descartó una indisciplina en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Diego Ulloa instala el misterio en Colo Colo

De este modo, habrá que escuchar la voz del entrenador del cuadro de Macul para que explique por qué uno de sus principales bastiones en la retaguardia no estuvo contra Palestino.

Publicidad

Durante esta campaña, Diego Ulloa ha disputado una totalidad de 29 compromisos. En dichos enfrentamientos no logró convertir goles, pero entregó una asistencia. Estuvo en la reciente gira de Chile por Norteamérica.