Según versiones, el lateral izquierdo de Colo Colo habría sido borrado de la citación ante Palestino por una indisciplina.

La ausencia de Diego Ulloa en la convocatoria de Colo Colo en el amargo empate 1-1 ante Palestino generó interrogantes sobre la situación del lateral izquierdo. Tras el encuentro, el técnico Fernando Ortiz aseguró que se trató de una “decisión técnica”, aunque en las últimas horas nuevos detalles explicarían los motivos que habrían provocado su marginación.

A través de su canal de YouTube, el periodista Edson Figueroa, abordó la situación del futbolista, quien incluso formó parte de la gira por Norteamérica de la Selección Chilena, y apuntó a una eventual indisciplina.

Diego Ulloa fue borrado de la citación por el ‘Tano’ Ortiz (Photosport).

“De no citar a Diego Ulloa, que no fue futbolístico como dijo, sería bueno que los técnicos que los dirigentes se hagan responsables de la actitud de los jugadores y no digan que la prensa inventó esto”, sostuvo Figueroa.

El periodista profundizó en su versión y aseguró que la decisión estaría relacionada con incumplimientos del jugador. “Cuando no hay explicación físicas ni futbolística, tiene que ver con atrasos, esa es la realidad”, afirmó.

Por ahora habrá que esperar durante la semana si el ‘Tano’ vuelve a considerar a Ulloa dentro de los citados para el próximo desafío del Cacique por la Fecha 26 de la Liga de Primera, cuando enfrente en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.

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Los números de Diego Ulloa en la Liga de Primera

En lo que va de temporada, el canterano albo suma 22 partidos jugados donde se ha matriculado con 1 asistencia y 0 goles. Además, registra 2 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.