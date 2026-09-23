El canterano albo fue la figura en el empate de Colo Colo ante Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile.

Este martes por la noche Colo Colo empató 0-0 en su visita a Audax Italiano en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, donde el Cacique tuvo una serie de bajas.

Las más importantes estaban en el arco, pues a la lesión del juvenil Gabriel Maureira se sumó la ausencia de Vozinha, que partió a Cabo Verde para jugar las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Por ello que el entrenador Fernando Ortiz tuvo que acudir a Eduardo Villanueva, que anteriormente había generado dudas, pero esta vez estuvo a la altura y terminó siendo la figura.

Tras el cotejo, el canterano albo habló con TNT Sports en la flash interview, donde se le vio muy emocionado por su desempeño esta jornada en Ñuñoa.

“Estoy muy bien, estoy muy feliz, muy contento, muy tranquilo, es una oportunidad que venía trabajando hace mucho tiempo. Entonces tenía mucha confianza que lo iba a hacer muy bien, el arquero de Colo Colo tiene que estar preparado para una, para dos”, comenzó diciendo.

“Por otro lado, quiero sacarme un poco de presión, porque para mí es más responsabilidad, soy canterano, llevo 11 años en el club, para mí es responsabilidad de saber lo que significa defender esta camiseta”, agregó.

Publicidad

Eduardo Villanueva fue decisivo en el empate de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto a esta nueva oportunidad de defender el arco del Cacique, comentó: “Creo que la oportunidades se ganan con trabajo pero también entiendo que las oportunidades son escasas. Por ahí entiendo que tenía que rendir, responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico en el día a día”.

“Pero también por ahí me sentía un poco al debe de los hinchas que me conocen desde las categorías inferiores, en parte mi gran rendimiento es en gratitud hacia ellos, porque me escribieron mucho, me mandaron muchos mensajes, me alentaron”, completó el golero de 21 años.

Publicidad

Respecto a esta llave de Copa Chile, que tiene su revancha el próximo viernes a las 20:00 horas, Villanueva comentó: “La llave está abierta y lo importante es que el viernes vamos a tener a nuestra gente aquí de local y sabemos que lo vamos a ganar”.